Cinéma L’alliance s’engage – Egalité Femme Homme Guipry-Messac, 25 novembre 2021, Guipry-Messac. Cinéma L’alliance s’engage – Egalité Femme Homme 2021-11-25 20:00:00 – 2021-11-25 23:00:00 22 rue de Vannes 22 Rue de Vannes

Guipry-Messac Ille-et-Vilaine Guipry-Messac Le cinéma l’Alliance s’engage avec le cycle de films, de débat, de conférences sur le thème “Egalité Femme-Homme”.

Soirée d’ouverture dans le cadre de la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes. contact.cine.alliance@gmail.com +33 2 99 34 76 83 http://www.alliancecine.fr/ Le cinéma l’Alliance s’engage avec le cycle de films, de débat, de conférences sur le thème “Egalité Femme-Homme”.

dernière mise à jour : 2021-10-19 par CDC – Vallons de Haute Bretagne Communauté

Détails Catégories d’évènement: Guipry-Messac, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Guipry-Messac Adresse 22 rue de Vannes 22 Rue de Vannes Ville Guipry-Messac lieuville 47.8256#-1.84475