Connaissance du monde Cinéma l’Aiglon Cambo-les-Bains, 15 février 2024, Cambo-les-Bains.

Cambo-les-Bains,Pyrénées-Atlantiques

Visionnage du film sur Macao, nostalgie portugaise… Réalité chinoise de Robert-Emile Canat.

Puis conférence commentée en direct avec le réalisateur.

Réservation possibles directement au cinéma..

Cinéma l’Aiglon Rue Docteur J. Chatard

Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Viewing the film on Macao, Portuguese nostalgia… Chinese reality by Robert-Emile Canat.

Followed by a live lecture with the director.

Reservations can be made directly at the cinema.

Visionado de la película sobre Macao, nostalgia portuguesa… La realidad china por Robert-Emile Canat.

Seguido de una conferencia comentada en directo por el director.

Las reservas pueden hacerse directamente en el cine.

Anschauen des Films über Macao, portugiesische Nostalgie… Chinesische Realität von Robert-Emile Canat.

Anschließend kommentierter Live-Vortrag mit dem Regisseur.

Reservierungen sind direkt im Kino möglich.

