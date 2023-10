Connaissance du monde Cinéma l’Aiglon Cambo-les-Bains, 7 décembre 2023, Cambo-les-Bains.

Cambo-les-Bains,Pyrénées-Atlantiques

Visionnage du film sur la Californie, sur la route du mythe d’Éric Courtade.

Puis conférence commentée en direct avec le réalisateur.

Réservation possibles directement au cinéma..

2023-12-07

Cinéma l’Aiglon Rue Docteur J. Chatard

Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Screening of Éric Courtade’s film on California, on the road to myth.

Followed by a live lecture with the director.

Reservations can be made directly at the cinema.

Proyección de la película de Éric Courtade sobre California, camino del mito.

A continuación, charla en directo con el director.

Las reservas pueden hacerse directamente en el cine.

Vorführung des Films über Kalifornien, auf der Straße des Mythos von Eric Courtade.

Anschließend kommentierter Live-Vortrag mit dem Regisseur.

Reservierungen sind direkt im Kino möglich.

Mise à jour le 2023-10-17 par OT Cambo les Bains