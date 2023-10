Connaissance du monde Cinéma l’Aiglon Cambo-les-Bains, 16 novembre 2023, Cambo-les-Bains.

Cambo-les-Bains,Pyrénées-Atlantiques

Visionnage du film sur l’Écosse, terre de légendes au pays des Highlands de Vincent Halleux.

Puis conférence commentée en direct avec le réalisateur.

Réservation possibles directement au cinéma..

2023-11-16

Cinéma l’Aiglon Rue Docteur J. Chatard

Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Screening of Vincent Halleux?s film on Scotland, Land of Legends in the Highlands.

Followed by a live lecture with the director.

Reservations can be made directly at the cinema.

Proyección de la película de Vincent Halleux sobre Escocia, Tierra de leyendas en las Highlands.

Seguida de una charla en directo con el director.

Las reservas pueden hacerse directamente en el cine.

Vorführung des Films über Schottland, Land der Legenden im Land der Highlands von Vincent Halleux.

Anschließend kommentierter Live-Vortrag mit dem Regisseur.

Reservierungen sind direkt im Kino möglich.

