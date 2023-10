Ciné-débat Cinéma l’Aiglon Cambo-les-Bains, 12 novembre 2023, Cambo-les-Bains.

Cambo-les-Bains,Pyrénées-Atlantiques

Dans le cadre de la semaine européenne de la mobilité, projection du documentaire « Les roues de l’avenir » suivie d’un échange avec les réalisateurs Charlotte Brunier & Romain Mercieux. Réservation possible directement au cinéma.

Synopsis :

Avez-vous déjà rêvé d’une ville sans stress, où vous vous sentez en sécurité, où vous connaissez les commerçants de votre quartier. Une ville où vous appréciez chacun de vos trajets….

Réalisé par Charlotte Brunier, Romain Mercieux

Durée : 1h06. – Genre : Documentaire.

2023-11-12 fin : 2023-11-12 . .

Cinéma l’Aiglon Rue Docteur J. Chatard

Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



As part of European Mobility Week, screening of the documentary « Les roues de l’avenir », followed by a discussion with directors Charlotte Brunier & Romain Mercieux. Reservations can be made directly at the cinema.

Synopsis:

Have you ever dreamed of a stress-free city, where you feel safe and secure, where you know your local shopkeepers? A city where you enjoy every journey?

Directed by Charlotte Brunier, Romain Mercieux

Running time: 1 hour 06 minutes – Genre: Documentary

En el marco de la Semana Europea de la Movilidad, proyección del documental « Les roues de l’avenir » seguida de un debate con los realizadores Charlotte Brunier & Romain Mercieux. Las reservas pueden hacerse directamente en el cine.

Sinopsis:

¿Ha soñado alguna vez con una ciudad sin estrés, en la que se sienta seguro, en la que conozca a los comerciantes de su barrio? ¿Una ciudad en la que disfrutar de cada trayecto?

Dirigida por Charlotte Brunier, Romain Mercieux

Duración: 1 hora 06 minutos – Género: Documental

Im Rahmen der Europäischen Woche der Mobilität wird der Dokumentarfilm « Les roues de l’avenir » gezeigt, gefolgt von einem Gespräch mit den Regisseuren Charlotte Brunier & Romain Mercieux. Reservierung direkt im Kino möglich.

Synopsis:

Haben Sie schon einmal von einer stressfreien Stadt geträumt, in der Sie sich sicher fühlen und die Geschäftsleute in Ihrer Nachbarschaft kennen. Eine Stadt, in der Sie jede Fahrt genießen können?

Regie: Charlotte Brunier, Romain Mercieux

Dauer: 1h06. – Genre: Dokumentarfilm

Mise à jour le 2023-10-17 par OT Cambo les Bains