Avant-première Bizi Naizeno « Je danserai la vie » Cinéma l’Aiglon Cambo-les-Bains, 8 novembre 2023, Cambo-les-Bains.

Cambo-les-Bains,Pyrénées-Atlantiques

Suivie d’un échange avec la réalisatrice Lucia Barahona.

Synopsis :

Portrait du musicien, chanteur et danseur basque Philippe Oyhamburu réalisé par sa petite-fille Lucia Barahona. Celui-ci retrace le parcours de cette figure historique de la culture basque ayant consacré sa carrière et sa vie à transmettre l’art choral et les danses traditionnelles avec peu de moyens de production. Cette culture ne manque pas de « caractère » : elle a influencé la danse baroque comme le ballet classique. Le vocabulaire de la danse académique a intégré dès le XVIIIe siècle le « pas de basque » (à base de dégagé ou demi-rond de jambe), le « saut de basque » (ou grand jeté enveloppé ou « coupé sauté en tournant »), le « tour de basque » (ou piqué enveloppé), le grand saut de basque, etc.

Réalisé par Lucia Barahona

Avec Philippe Oyhamburu

Tous publics. Durée : 1h00. Genre : Biopic, documentaire.

2023-11-08 fin : 2023-11-08 . .

Cinéma l’Aiglon Rue Docteur J. Chatard

Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Followed by a discussion with director Lucia Barahona.

Synopsis:

Portrait of Basque musician, singer and dancer Philippe Oyhamburu by his granddaughter Lucia Barahona. It retraces the career of this historic figure of Basque culture, who has devoted his career and his life to transmitting choral art and traditional dance with few means of production. This culture is not lacking in « character »: it influenced both Baroque dance and classical ballet. As early as the 18th century, the vocabulary of academic dance included the « pas de basque » (based on dégagé or demi-rond de jambe), the « saut de basque » (or grand jeté enveloppé or coupé sauté en tournant), the « tour de basque » (or piqué enveloppé), the grand saut de basque, and so on.

Directed by Lucia Barahona

With Philippe Oyhamburu

All audiences. Running time: 1:00 Genre: biopic, documentary

Seguido de un coloquio con la directora Lucía Barahona.

Sinopsis:

Un retrato del músico, cantante y bailarín vasco Philippe Oyhamburu realizado por su nieta Lucia Barahona. Recorre la trayectoria de esta figura histórica de la cultura vasca, que dedicó su carrera y su vida a transmitir el arte coral y las danzas tradicionales con pocos medios de producción. Esta cultura no carece de « carácter »: ha influido tanto en la danza barroca como en el ballet clásico. A partir del siglo XVIII, el vocabulario de la danza académica incluía el « pas de basque » (basado en el dégagé o demi-rond de jambe), el « saut de basque » (o grand jeté enveloppé o coupé sauté en tournant), el « tour de basque » (o piqué enveloppé), el grand saut de basque, etc.

Dirigida por Lucia Barahona

Con Philippe Oyhamburu

Todos los públicos. Duración: 1h. Género: biopic, documental

Anschließend Austausch mit der Regisseurin Lucia Barahona.

Synopsis:

Porträt des baskischen Musikers, Sängers und Tänzers Philippe Oyhamburu, das von seiner Enkelin Lucia Barahona gedreht wurde. Dieser zeichnet den Werdegang dieser historischen Figur der baskischen Kultur nach, die ihre Karriere und ihr Leben der Vermittlung von Chorkunst und traditionellen Tänzen mit wenigen Produktionsmitteln gewidmet hat. Dieser Kultur fehlt es nicht an « Charakter »: Sie hat den Barocktanz ebenso wie das klassische Ballett beeinflusst. Jahrhundert in das Vokabular des akademischen Tanzes aufgenommen: den « Pas de basque » (basierend auf einem « dégagé » oder « demi-rond de jambe »), den « saut de basque » (oder grand jeté envelopé oder « coupé sauté en tournant »), die « tour de basque » (oder piqué envelopé), den grand saut de basque usw.

Regie: Lucia Barahona

Mit Philippe Oyhamburu

Für alle Altersgruppen. Dauer: 1.00 Uhr. Genre: Biopic, Dokumentarfilm

Mise à jour le 2023-10-17 par OT Cambo les Bains