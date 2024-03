Cinéma « La Zone d’Intérêt » Camarès, vendredi 22 mars 2024.

Cinéma « La Zone d’Intérêt » Camarès Aveyron

Séance les vendredis et samedis à 21h et les dimanches à 17h. Un film par semaine à l’affiche.

Le commandant d’Auschwitz, Rudolf Höss, et sa femme Hedwig s’efforcent de construire une vie de rêve pour leur famille dans une maison avec jardin à côté du camp.

Programme à télécharger 47 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22

fin : 2024-03-24

Camarès 12360 Aveyron Occitanie cinemaletemple.camares@orange.fr

