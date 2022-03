Cinéma : La Vraie Famille Capvern Capvern Catégories d’évènement: Capvern

Hautes-Pyrénées

Cinéma : La Vraie Famille Capvern, 21 mars 2022, Capvern. Cinéma : La Vraie Famille Place des Palmiers – Capvern les Bains CAPVERN LES BAINS Capvern

2022-03-21 – 2022-03-21 Place des Palmiers – Capvern les Bains CAPVERN LES BAINS

Capvern Hautes-Pyrénées Capvern Film drame réalisée par Fabien Gorgeart

Avec Mélanie Thierry, Lyes Salem, Félix Moati

Durée : 1h42 Synopsis : Anna, 34 ans, vit avec son mari, ses deux petits garçons et Simon, un enfant placé chez eux par l’Assistance Sociale depuis l’âge de 18 mois, qui a désormais 6 ans. Un jour, le père biologique de Simon exprime le désir de récupérer la garde de son fils. C’est un déchirement pour Anna, qui ne peut se résoudre à laisser partir celui qui l’a toujours appelée « Maman ». +33 5 62 39 00 54 Place des Palmiers – Capvern les Bains CAPVERN LES BAINS Capvern

dernière mise à jour : 2022-02-17 par

Détails Catégories d’évènement: Capvern, Hautes-Pyrénées Autres Lieu Capvern Adresse Place des Palmiers - Capvern les Bains CAPVERN LES BAINS Ville Capvern lieuville Place des Palmiers - Capvern les Bains CAPVERN LES BAINS Capvern Departement Hautes-Pyrénées

Capvern Capvern Hautes-Pyrénées https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/capvern/

Cinéma : La Vraie Famille Capvern 2022-03-21 was last modified: by Cinéma : La Vraie Famille Capvern Capvern 21 mars 2022 Capvern Hautes-Pyrénées

Capvern Hautes-Pyrénées