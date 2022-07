Cinéma : « La Velove Family, a velo sur le chemin du monde » et « Le vélo de Ghislain Lambert » par Kinocyclo Saint-Vincent-Rive-d’Olt Saint-Vincent-Rive-d'Olt Catégories d’évènement: Lot

Saint-Vincent-Rive-d'Olt

Cinéma : « La Velove Family, a velo sur le chemin du monde » et « Le vélo de Ghislain Lambert » par Kinocyclo Saint-Vincent-Rive-d’Olt, 22 juillet 2022, Saint-Vincent-Rive-d'Olt. Cinéma : « La Velove Family, a velo sur le chemin du monde » et « Le vélo de Ghislain Lambert » par Kinocyclo

Dans la cour de l’ancienne école Saint-Vincent-Rive-d’Olt Lot

2022-07-22 19:30:00 19:30:00 – 2022-07-22 Saint-Vincent-Rive-d’Olt

Lot Saint-Vincent-Rive-d’Olt « La Velove Family, a velo sur le chemin du monde », le film documentaire qui retrace l’aventure de la famille Caudrillier, en leur présence « Le vélo de Ghislain Lambert » avec B. Poelvoorde et J. Garcia A l’invitation du Comité des Fêtes de St Vincent Rive d’ Olt et du café associatif Radio Tilleul, dans la cour de l’ancienne école, à l’occasion du Tour de France, 2 films seront projetés Début des projections à partir de 21h45.

Apéro et repas à partir de 19h30.

La projection se fera grâce à l’énergie de vélos électriques modifiés pour l’occasion, et il faudra pédaler pour voir les films ! Participation libre et nécessaire « La Velove Family, a velo sur le chemin du monde », le film documentaire qui retrace l’aventure de la famille Caudrillier, en leur présence « Le vélo de Ghislain Lambert » avec B. Poelvoorde et J. Garcia Saint-Vincent-Rive-d’Olt

dernière mise à jour : 2022-07-11 par

Détails Catégories d’évènement: Lot, Saint-Vincent-Rive-d'Olt Autres Lieu Saint-Vincent-Rive-d'Olt Adresse Dans la cour de l'ancienne école Saint-Vincent-Rive-d'Olt Lot Ville Saint-Vincent-Rive-d'Olt lieuville Saint-Vincent-Rive-d'Olt Departement Lot

Saint-Vincent-Rive-d'Olt Saint-Vincent-Rive-d'Olt Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-vincent-rive-dolt/

Cinéma : « La Velove Family, a velo sur le chemin du monde » et « Le vélo de Ghislain Lambert » par Kinocyclo Saint-Vincent-Rive-d’Olt 2022-07-22 was last modified: by Cinéma : « La Velove Family, a velo sur le chemin du monde » et « Le vélo de Ghislain Lambert » par Kinocyclo Saint-Vincent-Rive-d’Olt Saint-Vincent-Rive-d'Olt 22 juillet 2022 Dans la cour de l'ancienne école Saint-Vincent-Rive-d'Olt Lot

Saint-Vincent-Rive-d'Olt Lot