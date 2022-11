Projection-rencontre autour du film Poumon vert et tapis rouge de Luc Marescot Cinéma La Strada, 20 novembre 2022, Decazeville.

Projection-rencontre autour du film Poumon vert et tapis rouge de Luc Marescot Dimanche 20 novembre, 17h00 Cinéma La Strada

Gratuit

Pour aider Francis Hallé dans son combat pour sauvegarder les dernières forêts tropicales, un documentariste passionné de nature décide de réaliser son premier film de cinéma. handicap moteur mi

Cinéma La Strada Avenue du 10 août Decazeville 12300 Aveyron Occitanie

DECAZEVILLE – cinéma La Strada

Dimanche 20 novembre à 17H00

Tout public – Entrée gratuite

Réservation possible auprès du cinéma

Projection organisée dans le cadre du Mois du Doc

Pour aider le célèbre botaniste Francis Hallé dans son combat pour sauvegarder les dernières forêts tropicales, Luc Marescot, documentariste passionné de nature, décide de pénétrer le monde du cinéma. Il veut faire un blockbuster, un thriller écologique, qui touche une audience plus large et donne envie d’agir. Avec Léonardo DiCaprio dans le rôle principal.

En sortant de sa zone de confort, il commence une nouvelle et difficile aventure, pour l’amour et la sauvegarde des forêts. En parallèle des tournages documentaires auxquels on assiste en Amazonie, Gabon, Papouasie Nouvelle Guinée ou Costa Rica, on le voit tracer son chemin avec malice et obstination et découvrir avec candeur les arcanes du septième art. Sa quête le mène à Los Angeles, Berlin, Cannes, Paris… jusque dans les bureaux de Claude Lelouch, Juliette Binoche, Jérôme Salle, Jacques Perrin, et bien d’autres.

« Poumon vert et tapis rouge » raconte ce cheminement, cette obsession, et livre une leçon universelle sur le fait de ne jamais rien lâcher, de s’accrocher à son rêve, son combat. Cette aventure se vit comme un thriller à suspens… avec un enjeu essentiel : son film pour participer à sauvegarder les forêts tropicales va-t-il un jour exister ?

A l’issue de la projection, échanges et débat en visio avec Luc Marescot.

Qui est Luc Marescot ?

Réalisateur, chef opérateur et scénariste, Luc Marescot voyage depuis plus de trente ans avec ses caméras dans les coins de nature les plus reculés de la planète.

A 20 ans passés, il créé une agence de presse itinérante avec trois amis. A bord de deux vieilles tractions avant Citroën le quatuor part deux ans faire un tour du monde et diffuse via l’agence Gamma plus de cinquante reportages. Devenu l’un des réalisateurs de l’émission Ushuaia Nature présentée par Nicolas Hulot, son travail est toujours porteur d’un message en faveur de la protection de l’environnement. Lors d’un tournage à Madagascar il fait une rencontre déterminante, celle du botaniste Francis Hallé, mondialement reconnu pour ses travaux sur les forêts primaires. Dès lors, Luc Marescot réalise plus de dix documentaires sur les forêts de Guyane, Equateur, Brésil, Congo, Gabon, Sumatra, Bornéo et Papouasie Nouvelle-Guinée avec Marc Dozier et Mundiya Kepanga.

Il co-écrit un premier scénario de cinéma, « Amazonia », dont le film a été diffusé à la Mostra de Venise en clôture, et en Chine sur plus de 5000 copies. Son second scénario « The Botanist » s’inspire de la vie de Francis Hallé et de son combat pour endiguer la déforestation.

Luc vit à Brocéliande, la forêt légendaire de Bretagne, à quelques encablures de Rennes. Le bungalow dans lequel il écrit ses scénarios et prépare ses caméras, est entouré de chênes, de hêtres et de châtaigniers. Son père était l’un des pilotes d’hélicoptère de l’explorateur Paul-Emile Victor, et lui a inoculé le virus du voyage et de la protection de la nature. Il enchaîne un Tour du Monde de deux ans, travaille 22 ans comme réalisateur et chef opérateur pour Nicolas Hulot et son émission Ushuaïa Nature, part en expédition avec Jean-Louis Étienne, Théodore Monod, Haroun Tazieff, Jean Jouzel… Pendant 30 ans, Luc Marescot a réalisé plus de 80 documentaires, en petite équipe ou avec de grosses productions.

Autant de documentaires primés et unanimement salués par la critique et le grand public, dont « 700 requins dans la nuit » avec le plongeur Laurent Ballesta ou encore « Frères des arbres, l’appel d’un chef papou » avec le charismatique Mundiya Kepanga.



