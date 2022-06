Cinéma « la revanche des crevettes pailletées » à Meuzac Meuzac Meuzac Catégories d’évènement: 87380

Meuzac 87380 Meuzac La suite des péripéties de l’équipe des Crevettes pailletées. Alors qu’elles sont en route pour les Gay Games de Tokyo, les Crevettes Pailletées ratent leur correspondance et se retrouvent coincées au fin fond de la Russie, dans une région particulièrement homophobe… Meuzac et Cinéplus vous présente « la revanche des crevettes pailletées » à 20h30 à la salle des fêtes.

Tarif plein : 5.50€, tarif réduit : 4€.

