Ciné-débat « Tu nourriras le monde » Cinéma La Pléiade Cachan Catégories d’Évènement: Cachan

Val-de-Marne

Ciné-débat « Tu nourriras le monde » Cinéma La Pléiade, 28 janvier 2023, Cachan. Ciné-débat « Tu nourriras le monde » Samedi 28 janvier, 16h00 Cinéma La Pléiade

Billetterie solidaire, prix libre

Projection d’un film sur l’histoire de l’agriculture intensive, suivie d’un débat avec un agriculture, à Cachan au cinéma La Pléiade. Cinéma La Pléiade 12 Avenue Cousin de Méricourt, Cachan Cachan 94230 Val-De-Marne Île-de-France [{« link »: « https://parolesdepaysans.wixsite.com/parolesdepaysans/tu-nourriras-le-monde »}] Suite au forum citoyen de l’alimentation et de l’agriculture durables, le collectif d’associations (Accorderie, AlterConsos, AMAP, Epicerie solidaire) vous invite à la projection du film « Tu nourriras le Monde » samedi 28 janvier à 16h, au cinéma La Pléiade à Cachan. La projection sera suivie d’un débat avec un agriculteur.

Ce documentaire réalisé par 2 jeunes agronomes retrace l’histoire de l’agriculture industrielle à travers l’exemple de la région de Champagne crayeuse. A partir de nombreux témoignages et images d’archives, il explique les choix qui ont conduit à l’agriculture d’aujourd’hui, les dommages environnementaux et sociaux en résultant, et questionne l’avenir de cette agriculture. Pour en savoir plus : https://parolesdepaysans.wixsite.com/parolesdepaysans/tu-nourriras-le-monde

Au plaisir de vous y retrouver !

La projection commencera à 16 heures précises, prévoyez d’arriver un peu en avance ! Un système de billetterie solidaire à prix libre, est prévu, sur le principe du marché paysan du forum du Novembre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-28T16:00:00+01:00

2023-01-28T18:30:00+01:00 Collectif Agriculture et Alimentation Durable Cachan

Détails Catégories d’Évènement: Cachan, Val-de-Marne Autres Lieu Cinéma La Pléiade Adresse 12 Avenue Cousin de Méricourt, Cachan Ville Cachan lieuville Cinéma La Pléiade Cachan Departement Val-De-Marne

Cinéma La Pléiade Cachan Val-De-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cachan/

Ciné-débat « Tu nourriras le monde » Cinéma La Pléiade 2023-01-28 was last modified: by Ciné-débat « Tu nourriras le monde » Cinéma La Pléiade Cinéma La Pléiade 28 janvier 2023 Cachan Cinéma La Pléiade Cachan

Cachan Val-De-Marne