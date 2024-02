Cinéma La petite taupe aime la nature Centre Culturel Saint-Germain-Laprade, jeudi 22 février 2024.

Cinéma La petite taupe aime la nature Centre Culturel Saint-Germain-Laprade Haute-Loire

L’emblématique et indémodable Petite Taupe revient au cinéma avec 3 aventures inédites ! Soucieuse de l’environnement et de la préservation de la nature, La Petite Taupe et ses amis vont ravir une nouvelle génération de jeunes spectateurs !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-22 15:30:00

fin : 2024-02-22

Centre Culturel 2 rue du soleil levant

Saint-Germain-Laprade 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

L’événement Cinéma La petite taupe aime la nature Saint-Germain-Laprade a été mis à jour le 2024-02-10 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay