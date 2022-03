Cinéma – la panthère des neiges La Sabline – Salle polyvalente de la MJC 21, 15 avril 2022, Lussac-les-Châteaux.

Cinéma – la panthère des neiges

La Sabline – Salle polyvalente de la MJC 21, le vendredi 15 avril à 20:30

De Marie Amiguet, Vincent Munier, par Marie Amiguet, Vincent Munier, avec Sylvain Tesson, Vincent Munier. Au cœur des hauts plateaux tibétains, le photographe Vincent Munier entraîne l’écrivain Sylvain Tesson dans sa quête de la panthère des neiges. Il l’initie à l’art délicat de l’affût, à la lecture des traces et à la patience nécessaire pour entrevoir les bêtes. En parcourant les sommets habités par des présences invisibles, les deux hommes tissent un dialogue sur notre place parmi les êtres vivants et célèbrent la beauté du monde.

Tarifs : 6 € et 4,50 € (adhérents MJC et – de 16 ans)

Tout public / Tarifs : 6 € et 4,50 € (adhérents MJC et – de 16 ans) / Durée : 1 h 32 / Documentaire

La Sabline – Salle polyvalente de la MJC 21 21 route de Montmorillon 86320 Lussac-les-Châteaux Lussac-les-Châteaux Le Vinatier Vienne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-15T20:30:00 2022-04-15T22:00:00