2023-04-26 – 2023-04-26

Saône-et-Loire . 7.5 EUR Projection de « Caravage », magnifique film historique franco-italien de Michele Placido sorti en décembre 2022 Un inquiétant personnage est chargé d’enquêter sur Le Caravage qui, par sa vie comme son art, fascine, bouleverse, subvertit. L’existence d’un génie se retrouve ainsi dans les mains d’une Ombre.

En version originale italienne, sous-titrée en français Plus d’infos : https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=286774.html

Bande annonce : https://www.youtube.com/watch?v=sm1y_Pt9cU8

Conf-Art-Muse, en partenariat avec le Pays d’Art et d’Histoire entre Cluny et Tournus. https://www.ticketingcine.fr/index.php?nc=0087 Cinéma La Palette 37 Rue de la République Tournus

