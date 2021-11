Figeac Figeac Figeac, Lot Cinéma, “la Nuit de l’Horreur” Figeac Figeac Catégories d’évènement: Figeac

Lot

Cinéma, “la Nuit de l’Horreur” Figeac, 11 novembre 2021, Figeac. Cinéma, “la Nuit de l’Horreur” Figeac

2021-11-11 18:00:00 18:00:00 – 2021-11-11

Figeac Lot 3 EUR 3 18h – MALIGNANT

Thriller horrifique de James Wan

Avec Annabelle Wallis, Maddie Hasson, George Young

USA · 2021 · 1h51

Interdit aux moins de 12 ans avec avertissement

La vie de Madison Mitchell est perturbée lorsque de terribles visions viennent la hanter. Quelle est cette créature malveillante qui la poursuit et commet ces meurtres atroces ? Une nouvelle histoire originale par James Wan, le maitre de l’horreur. 20h30 – CANDYMAN

Film d’horreur de Nia DaCosta

Avec Yahya Abdul-Mateen, Teyonah Parris, Nathan Stewart-Jarrett

USA · 2021 · 1h31

Interdit aux moins de 12 ans

D’aussi loin qu’ils s’en souviennent, les habitants de Cabrini Green, une des cités les plus insalubres en plein cœur de Chicago, ont toujours été terrorisés par une effroyable histoire de fantôme, passant de bouche à oreille, où il est question d’un tueur tout droit sorti de l’enfer, avec un crochet en guise de main, qui pourrait apparemment être convoqué très facilement par qui l’oserait, rien qu’en répétant son nom 5 fois devant un miroir. 23h – HALLOWEEN KILLS

Film d’horreur de David Gordon Green

Avec Jamie Lee Curtis, Judy Greer, Andi Matichak

USA · 2021 · 1h46

Interdit aux moins de 12 ans avec avertissement

Laurie Strode, sa fille Karen et sa petite fille Allyson viennent d’abandonner le monstre au célèbre masque, enfermé dans le sous-sol de la maison dévorée par les flammes. Grièvement blessée, Laurie est transportée en urgence à l’Hôpital, avec la certitude qu’elle vient enfin de se débarrasser de celui qui la harcèle depuis toujours. Tarif unique : 3€/film.

Figeac

