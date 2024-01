IMPROCINÉ Cinéma La Lanterne Bègles, samedi 3 février 2024.

IMPROCINÉ Un dialogue surprenant entre les corps en mouvement et les images animées au cours d’un programme qui mêlera courts métrages d’animation jeune public et chorégraphie. Samedi 3 février, 21h00 Cinéma La Lanterne Tarifs plein 14€ / Tarif réduit 10€

C’est le grand retour d’IMPROCINÉ par la compagnie Enunseulmot !

Prenez des courts métrages d’animation et de l’impro, mélangez le tout et vous obtenez IMPROCINÉ!

Les comédiens improvisent avant, pendant ou après les courts-métrages sélectionnés en secret par le projectionniste. Au menu: doublage en direct, fin alternative, spin-off, cascades…

De l’impro déjantée en format grand écran!

Réservations : https://www.billetreduc.com/219467/evt.htm

Cinéma La Lanterne 151 boulevard Albert 1er Bègles 33130 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine 0978808879

