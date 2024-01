CinÉchange : Le Colibri Cinéma La Lanterne Bègles, 25 janvier 2024, Bègles.

CinÉchange : Le Colibri Orientés vers le cinéma contemporain de qualité, les films choisis, « coups de cœur » de notre comité de sélection, sont récents et aptes à amener des échanges de points de vue de manière informelle. Jeudi 25 janvier, 20h15 Cinéma La Lanterne Tarif unique : 5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-25T20:15:00+01:00 – 2024-01-25T22:00:00+01:00

Fin : 2024-01-25T20:15:00+01:00 – 2024-01-25T22:00:00+01:00

Le film

Début des années 70. C’est au bord de la mer que Marco Carrera rencontre pour la première fois Luisa Lattes, une belle fille un peu particulière. C’est un amour qui ne sera jamais consommé mais qui ne s’éteindra jamais. La vie conjugale de Marco se déroulera à Rome, avec Marina et leur fille Adèle. En proie à un destin sinistre qui le soumet à de terribles épreuves, Marco se retrouve à Florence. Prêt à le protéger des pires coups du destin, Daniele Carradori, psychanalyste de Marina, apprend à Marco à faire face aux changements les plus inattendus de la vie.

Cinéma La Lanterne 151 boulevard Albert 1er Bègles 33130 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine 0978808879 https://cinemalalanterne.fr https://www.facebook.com/cinemalalanterne;https://www.instagram.com/cinemalalanterne/ [{« type »: « email », « value »: « contact@cinemalalanterne.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://cinemalalanterne.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 09 78 80 88 79 »}] Le cinéma de proximité de Bègles. Bus : 31, 73, 15 et 86.

cinéma bègles