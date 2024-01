Ciné du Coin : Comme par magie Cinéma La Lanterne Bègles, 25 janvier 2024, Bègles.

Ciné du Coin : Comme par magie Ciné du coin revient en 2024 !

Un film à petit prix suivi d’une petite collation. Jeudi 25 janvier, 15h30, 18h30 Cinéma La Lanterne Tarif unique : 5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-25T15:30:00+01:00 – 2024-01-25T17:00:00+01:00

Fin : 2024-01-25T18:30:00+01:00 – 2024-01-25T20:00:00+01:00

Le film

Victor, jeune magicien en pleine ascension, élève seul sa fille Lison. C’est sans compter Jacques, son fantasque beau-père, qui se mêle contre son avis de l’éducation de la petite. Un tandem improbable qui aura pour arbitre Nina, l’amie d’enfance de Victor, au caractère bien trempé.

Cinéma La Lanterne 151 boulevard Albert 1er Bègles 33130 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine 0978808879 https://cinemalalanterne.fr https://www.facebook.com/cinemalalanterne;https://www.instagram.com/cinemalalanterne/ [{« type »: « email », « value »: « contact@cinemalalanterne.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://cinemalalanterne.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 09 78 80 88 79 »}] Le cinéma de proximité de Bègles. Bus : 31, 73, 15 et 86.

cinéma bègles