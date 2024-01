Ciné Danse Cinéma La Lanterne Bègles, 21 janvier 2024, Bègles.

Ciné Danse Un dialogue surprenant entre les corps en mouvement et les images animées au cours d’un programme qui mêlera courts métrages d’animation jeune public et chorégraphie. Dimanche 21 janvier, 11h00 Cinéma La Lanterne Tarif plein : 7€50. Tarifs réduits de 4€50 à 6€50 sur présentation de justificatifs. Tarif adhérents : 5€.

Conçu comme une succession de courts poèmes Choré-Graphiques, petites histoires dansées ou projetées indépendantes, le programme s’articulera autour de chansons et autres univers sonores à découvrir au fil de la danse et du cinéma.

Cette balade singulière s’appuie sur des extraits de moments chorégraphiques (en live) issus des RÉCITALS DANSÉS de la compagnie Entresols, tissés avec la projection des films.

Plus qu’une simple séance de cinéma, c’est un véritable spectacle que pourront découvrir les plus jeunes et leurs familles.

Cinéma La Lanterne 151 boulevard Albert 1er Bègles 33130 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine 0978808879 https://cinemalalanterne.fr https://www.facebook.com/cinemalalanterne;https://www.instagram.com/cinemalalanterne/ [{« type »: « email », « value »: « contact@cinemalalanterne.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://cinemalalanterne.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 09 78 80 88 79 »}] Le cinéma de proximité de Bègles. Bus : 31, 73, 15 et 86.

