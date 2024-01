Wanda + Présentation – Cycle Femmes & Histoire du cinéma Cinéma La Lanterne Bègles, 14 janvier 2024, Bègles.

Wanda + Présentation – Cycle Femmes & Histoire du cinéma Présentation avant la séance Dimanche 14 janvier, 18h00 Cinéma La Lanterne Tarif plein : 7€50. Tarifs réduits de 4€50 à 6€50 sur présentation de justificatifs. Tarif adhérents : 5€.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-14T18:00:00+01:00 – 2024-01-14T20:00:00+01:00

Fin : 2024-01-14T18:00:00+01:00 – 2024-01-14T20:00:00+01:00

Le film

De Barbara Loden, É.-U. [1970] > 1h45 / Avec Barbara Loden, Michael Higgins, Dorothy Shupenes

Mariée à un mineur et mère de deux enfants, Wanda vit coincée entre la grisaille de sa vie familiale et la tristesse des terrils pennsylvaniens.

Tournant une page de sa vie, elle décide de partir et se lie à un petit gangster, Mr Dennis. Pour la première fois de sa vie, elle croise l’ambition.

Cinéma La Lanterne 151 boulevard Albert 1er Bègles 33130 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine 0978808879 https://cinemalalanterne.fr https://www.facebook.com/cinemalalanterne;https://www.instagram.com/cinemalalanterne/ [{« type »: « email », « value »: « contact@cinemalalanterne.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://cinemalalanterne.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 09 78 80 88 79 »}] Le cinéma de proximité de Bègles. Bus : 31, 73, 15 et 86.

cinéma bègles