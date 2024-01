Mon Ami Robot + Ciné Quiz – Ciné-Club Ados Cinéma La Lanterne Bègles, 13 janvier 2024, Bègles.

Mon Ami Robot + Ciné Quiz – Ciné-Club Ados ✨Le ciné-club ados de La Lanterne, pour les 13 à 18 ans, une fois par mois ✨

Vote pour le film de la prochaine séance, prend part à quiz et viens partager un goûter-discussion après la séance ! Samedi 13 janvier, 15h30 Cinéma La Lanterne Tarif plein : 7€50. Tarifs réduits de 4€50 à 6€50 sur présentation de justificatifs. Tarif adhérents : 5€.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-13T15:30:00+01:00 – 2024-01-13T17:00:00+01:00

Fin : 2024-01-13T15:30:00+01:00 – 2024-01-13T17:00:00+01:00

Le film

Dog, vit à Manhattan et la solitude lui pèse. Un jour, il décide de construire un robot et ils deviennent alors les meilleurs amis du monde ! Par une nuit d’été, Dog avec grande tristesse, est obligé d’abandonner Robot sur la plage. Se reverr ont-ils un jour ?

Cinéma La Lanterne 151 boulevard Albert 1er Bègles 33130 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine 0978808879 https://cinemalalanterne.fr https://www.facebook.com/cinemalalanterne;https://www.instagram.com/cinemalalanterne/ [{« type »: « email », « value »: « contact@cinemalalanterne.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://cinemalalanterne.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 09 78 80 88 79 »}] Le cinéma de proximité de Bègles. Bus : 31, 73, 15 et 86.

cinéma bègles