Le Plongeur + Ciné-débat Cinéma La Lanterne Bègles, 12 janvier 2024, Bègles.

Le Plongeur + Ciné-débat Séance suivie d’une rencontre avec Yann Le Fur et Rodolphe Adam, psychanalyste membre de l’ECF. Vendredi 12 janvier, 20h00 Cinéma La Lanterne Tarif plein : 7€50. Tarifs réduits de 4€50 à 6€50 sur présentation de justificatifs. Tarif adhérents : 5€.

Le film

Stéphane, 19 ans, rêve de devenir illustrateur. Accro aux jeux d’argent, il s’engouffre dans une spirale infernale. Endetté, sans appartement, fuyant ses amis à qui il doit de l’oseille, il trouve un job de plongeur au restaurant La Trattoria pour s’en sortir.

En partenariat avec l’Association de la Cause Freudienne Aquitaine

Cinéma La Lanterne 151 boulevard Albert 1er Bègles 33130 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine

