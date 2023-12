Capelito fait son cinéma + Atelier Pâte à modeler Cinéma La Lanterne Bègles, 27 décembre 2023 14:35, Bègles.

Capelito fait son cinéma + Atelier Pâte à modeler Mercredi 27 décembre, 15h35 Cinéma La Lanterne Tarif unique : 4€50

Le film

Capelito, le petit champignon des bois, a tout d’un vrai génie : distrait, créatif et plein de malice, il trouve des solutions à tous les problèmes. Dans ces nouveaux épisodes, il met au service des arts son petit nez magique pour devenir cinéaste, danseur, chanteur, bref un vrai artiste.

Cinéma La Lanterne 151 boulevard Albert 1er Bègles 33130 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine Le cinéma de proximité de Bègles. Bus : 31, 73, 15 et 86.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-27T15:35:00+01:00 – 2023-12-27T16:45:00+01:00

