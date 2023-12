Love Actually + Concours de pull de Noël Cinéma La Lanterne Bègles, 23 décembre 2023 19:30, Bègles.

Love Actually + Concours de pull de Noël Samedi 23 décembre, 20h30 Cinéma La Lanterne Tarif plein : 7€50. Tarifs réduits de 4€50 à 6€50 sur présentation de justificatifs. Tarif adhérents : 5€.

Le film

L’amour est partout, imprévisible, inexplicable, insurmontable. Il frappe quand il veut et souvent, ça fait pas mal de dégâts… En cette veille de Noël à Londres, ces vies et ces amours vont se croiser, se frôler et se confronter, prouvant avec jubilation que la plus belle des choses peut engendrer les pires situations…

Cinéma La Lanterne 151 boulevard Albert 1er Bègles 33130 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine Le cinéma de proximité de Bègles. Bus : 31, 73, 15 et 86.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-23T20:30:00+01:00 – 2023-12-23T22:30:00+01:00

