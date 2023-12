Cycle Femmes & Histoire du cinéma : Un ange à ma table Cinéma La Lanterne Bègles, 17 décembre 2023 17:00, Bègles.

Cycle Femmes & Histoire du cinéma : Un ange à ma table Dimanche 17 décembre, 18h00 Cinéma La Lanterne Tarif plein : 7€50. Tarifs réduits de 4€50 à 6€50 sur présentation de justificatifs. Tarif adhérents : 5€.

Le film

Trois ans avant l’héroïne de La Leçon de Piano, Jane Campion offrait avec son premier film un sublime portrait de femme artiste. Un ange à ma table est l’adaptation des romans autobiographiques de Janet Frame, qui s’en remettra à l’art d’écrire pour échapper à la barbarie des instituts psychiatriques et s’épanouir.

Cinéma La Lanterne 151 boulevard Albert 1er Bègles 33130 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine 0978808879 https://cinemalalanterne.fr https://www.facebook.com/cinemalalanterne;https://www.instagram.com/cinemalalanterne/ [{« type »: « email », « value »: « contact@cinemalalanterne.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://cinemalalanterne.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 09 78 80 88 79 »}] Le cinéma de proximité de Bègles. Bus : 31, 73, 15 et 86.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-17T18:00:00+01:00 – 2023-12-17T20:30:00+01:00

2023-12-17T18:00:00+01:00 – 2023-12-17T20:30:00+01:00

cinéma bègles