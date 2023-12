Fête de Noël du Quartier Argous Cinéma La Lanterne Bègles Catégories d’Évènement: Bègles

Gironde Fête de Noël du Quartier Argous Cinéma La Lanterne Bègles, 17 décembre 2023 13:30, Bègles. Fête de Noël du Quartier Argous Dimanche 17 décembre, 14h30 Cinéma La Lanterne Gratuit, sur inscription avant le 10 décembre Fête de Noël du Quartier Argous Dimanche 17 décembre à 14h30 au cinéma LA LANTERNE Profitez d’un film en famille (pour les 3 à 12 ans) suivi d’un goûter Pour les enfants et leurs accompagnants Gratuit, sur inscription au 06 72 27 68 16 Cinéma La Lanterne 151 boulevard Albert 1er 33130 Bègles Bègles 33130 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 06 72 27 68 16 »}, {« type »: « email », « value »: « c.cabeza@wanadoo.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-17T14:30:00+01:00 – 2023-12-17T16:00:00+01:00

2023-12-17T14:30:00+01:00 – 2023-12-17T16:00:00+01:00 Noël des enfant Cinéma Détails Heure : 13:30 Catégories d’Évènement: Bègles, Gironde Autres Code postal 33130 Lieu Cinéma La Lanterne Adresse 151 boulevard Albert 1er 33130 Bègles Ville Bègles Departement Gironde Age min 3 Age max 12 Lieu Ville Cinéma La Lanterne Bègles Latitude 44.813161 Longitude -0.563986 latitude longitude 44.813161;-0.563986

Cinéma La Lanterne Bègles Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/begles/