CinÉchange : Un hiver en été Cinéma La Lanterne Bègles, 14 décembre 2023 19:15, Bègles.

CinÉchange : Un hiver en été Jeudi 14 décembre, 20h15 Cinéma La Lanterne Tarif unique : 5€

Le film

Dix personnages surpris par un froid glacial en plein été. Des rencontres, de la solitude, de l’espoir, de la peur, de l’amour, une chanson, la lutte des classes, et des rêves. Dix fragments d’humanité qui forment un tableau impressionniste de la France, aujourd’hui. Un hommage aux Nymphéas.

Cinéma La Lanterne 151 boulevard Albert 1er Bègles 33130 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine 0978808879 https://cinemalalanterne.fr https://www.facebook.com/cinemalalanterne;https://www.instagram.com/cinemalalanterne/ [{« type »: « email », « value »: « contact@cinemalalanterne.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://cinemalalanterne.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 09 78 80 88 79 »}] Le cinéma de proximité de Bègles. Bus : 31, 73, 15 et 86.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-14T20:15:00+01:00 – 2023-12-14T22:00:00+01:00

