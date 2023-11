Tierra Sola + Rencontre avec la réalisatrice Cinéma La Lanterne Bègles, 12 décembre 2023, Bègles.

Tierra Sola + Rencontre avec la réalisatrice Mardi 12 décembre, 20h15 Cinéma La Lanterne Tarif plein : 7€50. Tarifs réduits de 4€50 à 6€50 sur présentation de justificatifs. Tarif adhérents : 5€.

Le film

Pour les explorateurs d’hier et les touristes d’aujourd’hui, l’île de Pâques ou Rapa Nui est une terre fantasmée. Mais qu’en est-il de l’histoire politique de cette île et de ses habitants ? Sous forme de lettre visuelle composée d’images d’archives en Super 8 mêlées à des images contemporaines, la réalisatrice brosse un portrait caché de l’île et révèle la mémoire du peuple Rapa-Nui opprimé. Le travail magnifique de montage retrace la violence de la relation entre un état chilien colonisateur et des habitants sous contrôle. Oscillant entre poème visuel, document ethnographique et réflexion intime, Tierra sola imprègne notre rétine par sa beauté. Se dessinent alors sous nos yeux l’histoire méconnue de la colonisation chilienne et la souffrance d’un peuple parqué dans une prison à ciel ouvert.

Cinéma La Lanterne 151 boulevard Albert 1er Bègles 33130 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine 0978808879 https://cinemalalanterne.fr https://www.facebook.com/cinemalalanterne;https://www.instagram.com/cinemalalanterne/ [{« type »: « email », « value »: « contact@cinemalalanterne.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://cinemalalanterne.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 09 78 80 88 79 »}] Le cinéma de proximité de Bègles. Bus : 31, 73, 15 et 86.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-12T20:15:00+01:00 – 2023-12-12T22:00:00+01:00

2023-12-12T20:15:00+01:00 – 2023-12-12T22:00:00+01:00

cinéma bègles