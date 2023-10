Les Nuits Magiques – Festival international du film d’animation Cinéma La Lanterne Bègles, 29 novembre 2023, Bègles.

Les Nuits Magiques – Festival international du film d’animation 29 novembre et 10 décembre Cinéma La Lanterne Tarif : 6 €.

La 32ème édition du festival international du film d’animation Les Nuits Magiques aura lieu au cinéma La Lanterne de Bègles du 29 novembre au 10 décembre 2023.

Trop souvent réduit aux seuls dessins animés pour enfants, le cinéma d’animation est un genre cinématographique qui mérite d’être popularisé car sa richesse et sa diversité restent encore trop souvent méconnus à ce jour.

L’objectif du festival Les Nuits Magiques est donc de permettre à tous les publics, adultes comme enfants, de découvrir le « vrai cinéma d’animation » par la diffusion de courts et longs métrages provenant du monde entier. Le cœur du festival réside dans sa compétition internationale de courts métrages composées de 5 programmes qui regroupent 43 films provenant de 13 pays différents. Quatre de ces compétitions sont destinées aux adultes et la dernière est un programme familial à découvrir à partir de 7 ans. Tous les prix du festival sont décernés par le public qui vote à l’issus de chaque séance de compétition.

Mais au-delà de la compétition, le festival Les Nuits Magiques propose aussi des programmes de courts métrages hors compétition, des hommages à des réalisateurs, de longs métrages en avant-première, des animations… Les films présentés au festival Les Nuits Magiques abordent des thématiques très variées telles que des sujets de société, des histoires fantastiques et imaginaires mais aussi des sujets drôles, émouvants ou personnels. Mais l’originalité du cinéma d’animation vient surtout des réalisateurs.trices qui choisissent des techniques d’animation graphiques ou plastiques pour servir leurs messages avec de belles images. Si de nombreux films sont désormais réalisés en images de synthèse avec des styles complètement différents, la sélection du festival met aussi un point d’honneur à mettre en avant des films réalisés en dessin animé traditionnel, avec des marionnettes ou d’autres techniques moins conventionnelles. Bref, venir au festival Les Nuits Magiques, c’est prendre le risque d’être curieux !

La programmation détaillée de cette 32ème édition du festival Les Nuits Magiques ainsi que les modalités pratiques et d’accès au festival sont disponibles sur le site www.lesnuitsmagiques.fr.

Cinéma La Lanterne 151 bd albert 1er 33130 Bègles Bègles 33130 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-29T20:30:00+01:00 – 2023-11-29T22:00:00+01:00

2023-12-10T18:00:00+01:00 – 2023-12-10T20:30:00+01:00

cinéma animation

Festival Les Nuits Magiques