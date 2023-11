Les Nuits Magiques Cinéma La Lanterne Bègles Catégories d’Évènement: Bègles

Gironde Les Nuits Magiques Cinéma La Lanterne Bègles, 29 novembre 2023, Bègles. Les Nuits Magiques 29 novembre – 10 décembre Cinéma La Lanterne Sur inscription La 32ᵉ édition du festival international du film d’animation LES NUITS MAGIQUES aura lieu du 29 novembre au 10 décembre 2023 à Bègles, au cinéma LA LANTERNE. Au programme :

• Une compétition internationale de courts métrages

• Une soirée hommage au réalisateur japonais Isao Takahata

• Les films de la réalisatrice française Florence Miailhe

• Un programme de courts métrages hispaniques

• Une programmation jeune public Téléchargez le programme complet des Nuits Magiques en pdf Cinéma La Lanterne 151 boulevard Albert 1er 33130 Bègles Bègles 33130 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « contact@lesnuitsmagiques.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05.56.51.76.60 »}] [{« link »: « https://www.mairie-begles.fr/app/uploads/2023/11/programme.-des-nuits-magiques-2023.pdf »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-29T14:30:00+01:00 – 2023-11-29T23:00:00+01:00

Détails
Catégories d'Évènement:
Bègles, Gironde
Lieu
Cinéma La Lanterne
Adresse
151 boulevard Albert 1er 33130 Bègles
Ville
Bègles

