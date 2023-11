Ciné du Coin : Marie-Line et son juge Cinéma La Lanterne Bègles Catégories d’Évènement: Bègles

Gironde Ciné du Coin : Marie-Line et son juge Cinéma La Lanterne Bègles, 23 novembre 2023, Bègles. Ciné du Coin : Marie-Line et son juge Jeudi 23 novembre, 15h00, 18h30 Cinéma La Lanterne Tarif unique : 5€ Le film Marie-Line, 20 ans, est une serveuse énergique et bruyante. Sa rencontre avec un juge bougon et déprimé qui l’engage comme chauffeur, va bouleverser sa vie. Cinéma La Lanterne 151 boulevard Albert 1er Bègles 33130 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine 0978808879 https://cinemalalanterne.fr https://www.facebook.com/cinemalalanterne;https://www.instagram.com/cinemalalanterne/ [{« type »: « email », « value »: « contact@cinemalalanterne.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://cinemalalanterne.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 09 78 80 88 79 »}] Le cinéma de proximité de Bègles. Bus : 31, 73, 15 et 86. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-23T15:00:00+01:00 – 2023-11-23T16:30:00+01:00

2023-11-23T18:30:00+01:00 – 2023-11-23T20:00:00+01:00 cinéma bègles Détails Catégories d’Évènement: Bègles, Gironde Autres Lieu Cinéma La Lanterne Adresse 151 boulevard Albert 1er Ville Bègles Departement Gironde Lieu Ville Cinéma La Lanterne Bègles latitude longitude 44.813161;-0.563986

Cinéma La Lanterne Bègles Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/begles/