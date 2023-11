FIFAAC – Festival International du Film d’Architecture et des Aventures Constructives Cinéma La Lanterne Bègles Catégories d’Évènement: Bègles

Gironde FIFAAC – Festival International du Film d’Architecture et des Aventures Constructives Cinéma La Lanterne Bègles, 3 novembre 2023, Bègles. FIFAAC – Festival International du Film d’Architecture et des Aventures Constructives 3 – 5 novembre Cinéma La Lanterne FIFAAC 2023_8ème édition

Compétition internationale du 3 au 5 novembre 2023 au cinéma La Lanterne à Bègles Cinéma La Lanterne 151 boulevard Albert 1er, Bègles Bègles 33130 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « fifaac.asso@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.fifaac.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 09 80 31 50 89 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-03T17:00:00+01:00 – 2023-11-03T22:30:00+01:00

2023-11-05T14:30:00+01:00 – 2023-11-05T19:00:00+01:00 Festival Films FIFAAC Détails Catégories d’Évènement: Bègles, Gironde Autres Lieu Cinéma La Lanterne Adresse 151 boulevard Albert 1er, Bègles Ville Bègles Departement Gironde Lieu Ville Cinéma La Lanterne Bègles latitude longitude 44.813161;-0.563986

Cinéma La Lanterne Bègles Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/begles/