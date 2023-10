Film + Spectacle MinoKino : La Colline aux cailloux + Englouti ! Cinéma La Lanterne Bègles, 29 octobre 2023, Bègles.

Film + Spectacle MinoKino : La Colline aux cailloux + Englouti ! Dimanche 29 octobre, 10h00 Cinéma La Lanterne Tarif unique : 4€50

Dans les cadre des séances MinoKino proposées par l’association des cinémas de proximité de la Gironde, votre cinéma vous propose un séance spéciale film + spectacle à découvrir dès 3 ans !

Le film : La Colline aux cailloux

3 courts métrages, 52 minutes

Le programme “La Colline aux cailloux” est composé de trois films sur l’identité, l’exil et l’accueil.

Toutes ces histoires se déroulent dans une forêt, aux couleurs douces et poétiques, où les personnages sont des oiseaux, des écureuils et des musaraignes. Avec sensibilité, parfois même avec humour, les auteurs parlent du vivre-ensemble et de la nécessaire générosité dont nous devons faire preuve face à nos différences.

Le spectacle : Englouti ! par la compagnie HEL

Danse & marionnette, 15 minutes

C’est l’histoire d’un humain qui se régale de mets emballés. Lorsqu’un bruit frissonne à ses côtés, le petit tas de papiers s’est métamorphosé en un papillon aux reflets irisés.

Il amène alors l’humain dans un énorme tas de déchets d’où tour à tour apparaissent et disparaissent des êtres chimériques.

Jusqu’à ce que, se transformant en vague de détritus, cet amas vivant engloutit le protagoniste.

De ces flots houleux naît une créature mi humaine/mi plastique.

Un voyage extraordinaire où celui qui jette et celui qui est jeté se rencontrent.

Parler de l’urgence climatique avec poésie par la marionnette, quand le corps et la matière ne font qu’un.

Entre rêve et réalité, Englouti! propose un éventail de réflexions, de mouvements et d’appréhension du monde qui nous entoure.

Un conte initiatique sur un sujet qui touche toutes les générations.

Cinéma La Lanterne 151 boulevard Albert 1er Bègles 33130 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine 0978808879 https://cinemalalanterne.fr Le cinéma de proximité de Bègles. Bus : 31, 73, 15 et 86.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-29T10:00:00+01:00 – 2023-10-29T11:00:00+01:00

film famille

