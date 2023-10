Ciné du Coin : Des mains en or Cinéma La Lanterne Bègles Catégories d’Évènement: Bègles

Gironde Ciné du Coin : Des mains en or Cinéma La Lanterne Bègles, 26 octobre 2023, Bègles. Ciné du Coin : Des mains en or Jeudi 26 octobre, 15h00 Cinéma La Lanterne Tarif unique : 5€ Le film Réalisation Isabelle Mergault – 1h30

François, futur académicien, est un écrivain célèbre. Avec une épouse chirurgienne, un cercle d’amis de haut rang, sa vie serait un bonheur parfait s’il ne souffrait d’un terrible mal de dos qui empoisonne son existence. Lorsque François, par le plus grand des hasards, rencontre l’incroyable Martha aux mains guérisseuses, ses douleurs de dos vont s’atténuer. Il va devenir dépendant des mains de Martha qui l’apaisent davantage que n’importe quel antidouleur. Entre ces deux personnages se tisse une amitié étonnante, avec l’occasion pour eux d’enfin saisir le meilleur que la vie peut leur offrir. Cinéma La Lanterne 151 boulevard Albert 1er Bègles 33130 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine 0978808879 https://cinemalalanterne.fr https://www.facebook.com/cinemalalanterne;https://www.instagram.com/cinemalalanterne/ [{« type »: « email », « value »: « contact@cinemalalanterne.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://cinemalalanterne.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 09 78 80 88 79 »}] Le cinéma de proximité de Bègles. Bus : 31, 73, 15 et 86. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Catégories d'Évènement: Bègles, Gironde

