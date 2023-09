La Lanterne s’allume – Inauguration officielle du cinéma de Bègles Cinéma La Lanterne Bègles, 13 octobre 2023, Bègles.

Du 13 au 15 octobre, nous vous proposons un week-end de fête, avec des avant-premières pour tous les âges, des moments conviviaux (auberge espagnole, ciné petit-déj) et ludiques (blind-test de musiques de films, visites de la cabine de projection), ainsi qu’un événement hautement symbolique : le baptême de la grand salle, qui prendra le nom de la première femme réalisatrice (et productrice!) de l’histoire du cinéma : Alice Guy. Cette pionnière longtemps oubliée a réalisé près de 600 films, et nous pourrons en découvrir quelques-uns lors d’une séance spéciale. C’est sous son égide que la programmation fera une belle place aux femmes de cinéma.

Cinéma La Lanterne 151 boulevard Albert 1er Bègles 33130 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine 0978808879 https://cinemalalanterne.fr https://www.facebook.com/cinemalalanterne;https://www.instagram.com/cinemalalanterne/ [{« type »: « email », « value »: « contact@cinemalalanterne.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://cinemalalanterne.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 09 78 80 88 79 »}] Le cinéma de proximité de Bègles. Bus : 31, 73, 15 et 86.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T19:00:00+02:00 – 2023-10-13T23:00:00+02:00

2023-10-15T10:00:00+02:00 – 2023-10-15T20:00:00+02:00

