Cinéma – La Halle aux Poissons Le Havre, 3 septembre 2021, Le Havre.

Cinéma – La Halle aux Poissons 2021-09-03 – 2021-09-03

Le Havre Seine-Maritime

En ouverture de la Fête de la Mer, la Halle aux Poissons vous propose la projection du film “La Saison des Tourteaux”, un film de Martin Besnoit, Pays des Mitoires et Tell Me Film, en présence de Martin Besnoit, Christophe Leboucher et Eric Jarno.

Formule Fish n’ Chips et le film : 13€

Film à 21h30

Sur réservation par mail : contact@lahalleauxpoissons.org et sur place à partir de 19h dans la limite des places disponibles.

Pass sanitaire requis.

contact@halleauxpoissons.org

