Animation de Noël – Le songe d'une nuit d'été
Cinéma La Grenette
Yssingeaux

Yssingeaux Animation de Noël – Le songe d’une nuit d’été Cinéma La Grenette Yssingeaux, 15 décembre 2023, Yssingeaux. Yssingeaux,Haute-Loire UN ballet ensorcelant comme un songe éveillé par une nuit d’hiver!.

Cinéma La Grenette Place de la Victoire

Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



A bewitching ballet like a dream awakened on a winter's night!
¡Un ballet tan hechizante como un sueño despertado en una noche de invierno!
Ein Ballett, das wie ein erwachender Traum in einer Winternacht verzaubert!

