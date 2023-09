Conférence Université pour Tous – Domestiques et servantes, bergers et vachères: petites gens des villes et campagnes de Hte Loire Cinéma La Grenette Yssingeaux Catégories d’Évènement: Haute-Loire

Yssingeaux Conférence Université pour Tous – Domestiques et servantes, bergers et vachères: petites gens des villes et campagnes de Hte Loire Cinéma La Grenette Yssingeaux, 14 décembre 2023, Yssingeaux. Yssingeaux,Haute-Loire Thème abordé : Domestiques et servantes, bergers et vachères: petites gens des villes et campagnes de Hte Loire – Conférencier : René Dupuy, Centre d’histoire sociale de la haute-loire.

2023-12-14 17:30:00 fin : 2023-12-14 . .

Cinéma La Grenette Place de la Victoire

Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Theme: Domestiques et servantes, bergers et vachères: petites gens des villes et campagnes de Hte Loire – Lecturer: René Dupuy, Centre d?histoire sociale de la haute-loire Tema: Criadas y criadas, pastores y vaqueros: la gente menuda en las ciudades y el campo del Alto Loira – Ponente: René Dupuy, Centre d’histoire sociale de la haute-loire (Centro de historia social del Alto Loira) Thema: Hausangestellte und Mägde, Hirten und Kuhhirten: kleine Leute in Stadt und Land der Hte Loire – Referent: René Dupuy, Centre d’histoire sociale de la haute-loire (Zentrum für Sozialgeschichte der Hte Loire) Mise à jour le 2023-09-02 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire Détails Catégories d’Évènement: Haute-Loire, Yssingeaux Autres Lieu Cinéma La Grenette Adresse Cinéma La Grenette Place de la Victoire Ville Yssingeaux Departement Haute-Loire Lieu Ville Cinéma La Grenette Yssingeaux latitude longitude 45.144074;4.124354

Cinéma La Grenette Yssingeaux Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/yssingeaux/