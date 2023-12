Animation de Noël – Musée Numérique Cinéma la Grenette Yssingeaux Catégories d’Évènement: Haute-Loire

Yssingeaux Animation de Noël – Musée Numérique Cinéma la Grenette Yssingeaux, 4 décembre 2023, Yssingeaux. Yssingeaux,Haute-Loire Micro Folie organise l’exposition sur la collection Auvergne Rhone-Alpes..

2023-12-09 10:00:00 fin : 2023-12-09 12:00:00. .

Cinéma la Grenette Place de la Victoire

Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Micro Folie organizes the Auvergne Rhone-Alpes collection exhibition. Micro Folie organiza una exposición de la colección Auvergne Rhone-Alpes. Micro Folie organisiert die Ausstellung über die Sammlung Auvergne Rhone-Alpes. Mise à jour le 2023-11-30 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire Détails Catégories d’Évènement: Haute-Loire, Yssingeaux Autres Lieu Cinéma la Grenette Adresse Cinéma la Grenette Place de la Victoire Ville Yssingeaux Departement Haute-Loire Lieu Ville Cinéma la Grenette Yssingeaux latitude longitude 45.143835;4.124659

Cinéma la Grenette Yssingeaux Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/yssingeaux/