Conférence Université pour Tous – Les détenus: la place de la prison dans la société Cinéma La Grenette Yssingeaux, 16 novembre 2023, Yssingeaux.

Yssingeaux,Haute-Loire

Thème abordé : Les détenus: la place de la prison dans la société – Conférenciers : Jean-François Manier L’Arbre vagabond, Mickaël Faure, sociologue.

2023-11-16 17:30:00 fin : 2023-11-16 . .

Cinéma La Grenette Place de la Victoire

Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Theme: Prisoners: the place of prison in society – Speakers: Jean-François Manier L?Arbre vagabond, Mickaël Faure, sociologist

Tema: Presos: el lugar de la cárcel en la sociedad – Ponentes: Jean-François Manier L’Arbre vagabond, Mickaël Faure, sociólogo

Angesprochenes Thema: Die Insassen: Der Platz des Gefängnisses in der Gesellschaft – Referenten: Jean-François Manier L’Arbre vagabond, Mickaël Faure, Soziologe

Mise à jour le 2023-09-02 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire