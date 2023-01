Cinéma : la grande triple alliance internationale de l’est Besançon, 31 janvier 2023, Besançon .

2023-01-31 – 2023-01-31

EUR 1 Ce qu’on appelle La Grande Triple Alliance Internationale de l’Est est un collectif artistique informel et iconoclaste, né entre Metz et Strasbourg, à la fin des années 2000, avant de s’étendre jusqu’à aujourd’hui dans le reste de l’hexagone, la Belgique et l’Italie. Le réalisateur Nicolas Drolc (Sur les toits, La mort se mérite) et le musicien Guillaume Marietta (The Feeling of Love, A.H. Kraken, Marietta) ont pendant un an collecté et trié une avalanche d’archives, interviews et captations live afin de raconter l’inracontable, l’histoire d’un mouvement qui vous glisse systématiquement entre les doigts dès qu’on tente de le théoriser. On y croise la route d’une multitude d’activistes comme Delacave, Télédétente 666, Scorpion Violente, Maria Violenza, Kania Tieffer, Usé, PlastoBeton, Junkie Brewster, Cheb Samir, Holliday Inn, Willy Tenia etc. On arrête ici le name dropping. Si la GTAIE venait à savoir qu’on vient de vous faire lire un début de liste, un de leur agent n’hésiterait pas à nous éliminer sans sommation. S’il vous plait, gardez ça pour vous.

