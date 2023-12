Cinéma « Super-héros » cinéma La Ferté Macé, 27 janvier 2024, La Ferté Macé.

La Ferté Macé Orne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 22:30:00

fin : 2024-01-27

Amateurs de films avec des super-héros ? Cette programmation est pour vous !

« the marvels » à 20h30

« Aquaman » à 22h30.

Amateurs de films avec des super-héros ? Cette programmation est pour vous !

« the marvels » à 20h30

« Aquaman » à 22h30

Amateurs de films avec des super-héros ? Cette programmation est pour vous !

« the marvels » à 20h30

« Aquaman » à 22h30

.

cinéma

La Ferté Macé 61600 Orne Normandie



Mise à jour le 2023-12-26 par Flers agglo