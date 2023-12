Ciné coup de coeur surprise cinéma La Ferté Macé, 8 janvier 2024, La Ferté Macé.

La Ferté Macé Orne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-08 20:30:00

fin : 2024-01-08

Diffusion en avant-première d’un film sélectionné par les membres de la commission programmation suivi d’un pot amical et d’échanges autour du film.

Diffusion en avant-première d’un film sélectionné par les membres de la commission programmation suivi d’un pot amical et d’échanges autour du film

Diffusion en avant-première d’un film sélectionné par les membres de la commission programmation suivi d’un pot amical et d’échanges autour du film

.

cinéma

La Ferté Macé 61600 Orne Normandie



Mise à jour le 2023-12-08 par Flers agglo