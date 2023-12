Ciné Noël « l’incroyable Noël de Shaun le mouton » cinéma La Ferté Macé Catégories d’Évènement: La Ferté-Macé

Début : 2023-12-23 16:00:00

fin : 2023-12-23 Projection du film d’animation à partir de 3 ans

présence du père noël à 17h.

cinéma

La Ferté Macé 61600 Orne Normandie

