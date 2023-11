Aprem’Ciné « Nouveau départ » cinéma La Ferté Macé, 28 novembre 2023, La Ferté Macé.

La Ferté Macé,Orne

Une séance cinéma dans l’après-midi avec le film « Nouveau départ ».

2023-11-28 14:00:00 fin : 2023-11-28 . .

cinéma

La Ferté Macé 61600 Orne Normandie



An afternoon cinema screening of « New Beginnings »

Proyección vespertina de la película « Nouveau départ » (Nuevos comienzos)

Eine Filmvorführung am Nachmittag mit dem Film « Neuanfang »

Mise à jour le 2023-11-13 par Flers agglo