Ciné filou goûter « la colline aux cailloux » cinéma La Ferté Macé, 18 octobre 2023, La Ferté Macé.

La Ferté Macé,Orne

Projection du film d’animation suivi d »un goûter

à partir de 3 ans.

2023-10-18 16:00:00 fin : 2023-10-18 . .

cinéma

La Ferté Macé 61600 Orne Normandie



Screening of the animated film followed by a snack

from 3 years

Proyección de la película de animación seguida de una merienda

a partir de 3 años

Vorführung des Animationsfilms mit anschließendem Imbiss

ab 3 Jahren

Mise à jour le 2023-09-28 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité