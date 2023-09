Ciné-débat « éclairons l’avenir : ensemble contre la précarité énergétique » cinéma La Ferté Macé, 5 octobre 2023, La Ferté Macé.

La Ferté Macé,Orne

Film « Normale » suivi d’un débat animé par Dominique Dupont secours catholique de La Ferté-Macé, Gérard Huet secours catholique orne calvados, et françois Vannier salarié à lNHARI.

cinéma

La Ferté Macé 61600 Orne Normandie



Film « Normale » followed by a discussion moderated by Dominique Dupont secours catholique de La Ferté-Macé, Gérard Huet secours catholique orne calvados, and françois Vannier employee at lNHARI

Película « Normale » seguida de un debate animado por Dominique Dupont secours catholique de La Ferté-Macé, Gérard Huet secours catholique orne calvados, y françois Vannier empleado del NHARI

Film « Normale » mit anschließender Diskussion unter der Leitung von Dominique Dupont secours catholique de La Ferté-Macé, Gérard Huet secours catholique orne calvados und françois Vannier, der bei lNHARI beschäftigt ist

