Ciné coup de coeur surprise cinéma La Ferté Macé, 3 octobre 2023, La Ferté Macé.

La Ferté Macé,Orne

Diffusion en avant-première d’un film sélectionné par les membres de la commission programmation suivi d’un pot amical et d’échanges autour du film.

2023-10-03 20:30:00

cinéma

La Ferté Macé 61600 Orne Normandie



Preview of a film selected by the members of the programming committee, followed by a friendly drink and discussions about the film

Preestreno de una película seleccionada por los miembros del comité de programación, seguido de una copa amistosa y un debate sobre la película

Vorpremiere eines von den Mitgliedern der Programmkommission ausgewählten Films, gefolgt von einem freundlichen Umtrunk und Austausch über den Film

