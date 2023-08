Ciné-débat « un monde » cinéma La Ferté Macé Catégories d’Évènement: La Ferté-Macé

Orne Ciné-débat « un monde » cinéma La Ferté Macé, 23 septembre 2023, La Ferté Macé. La Ferté Macé,Orne Ciné débat animé par l’UDAF de l’orne sur le harcèlement scolaire.

cinéma

La Ferté Macé 61600 Orne Normandie



UDAF de l'orne film debate on bullying at school UDAF de l'Orne organiza un cine-debate sobre el acoso escolar Von der UDAF de l'orne moderierte Kinodebatte über Mobbing in der Schule

